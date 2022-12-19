Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявляв, що під час перемовин у Мінську керівник Кремля, ймовірно, підніме тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.

Наєв заявив, що перед візитом до Білорусі Путін провів нараду з командуванням російської армії, на якій обговорював подальші дії у війні.

"Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", - кажуть в ISW.

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Також експерти зазначили, що російська армія, навіть посилена ЗС Білорусі, не зможе проводити широкомасштабні механізовані наступальні дії у найближчі місяці.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими", - наголошують в Інституті.

В ISW також додали, що Путін може віддати наказ на проведення нових масштабних операцій, але Лукашенко навряд залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

16 грудня стало відомо, що Володимир Путін зустрінеться в Мінську з Олександром Лукашенком 19 грудня. А аналітики ISW визначили, до чого Путін схилятиме Лукашенка під час візиту.

18 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію в Білорусі та можливу загрозу наступу.

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