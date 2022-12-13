У Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності військ

Про це передає міністерство оборони Білорусі.

За дорученням самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності військ.

"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

30 листопада українська розвідка повідомила, що не бачить ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза все ще зберігається.

3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". Тоді ж в інституті вивчення війни зазначили, що очільник міноборони РФ зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, щоби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю. Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.

Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

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