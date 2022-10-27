У Генштабі припустили, що РФ може піти на Київ із території Білорусі

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Укрінформ.

"Ми не виключаємо, що противник знову може вдатися до наступу на Київ. Насамперед вони відчувають, що не можуть проломити фронт ані на південному, ні на східному напрямку. Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва", – сказав Громов.

За словами представника Генштабу, ЗСУ готові до такого розвитку подій.

"Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед із Республіки Білорусь. Це може бути з території Чорнобильської зони, а також із Чернігівської області. Ми готові до цього, але наразі ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати", – наголосив Громов.

Представник Генштабу ЗСУ додав, що зараз більш очікуваними є ворожі атаки на українські інфраструктурні об'єкти.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов оцінив загрозу вторгнення з Білорусі як украй низьку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb