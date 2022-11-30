Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону 30 листопада.

За його словами, розвідка не фіксує потужного наступального угруповування, але всі процеси контролює РФ.

"Загроза зберігається, бо є плани застосування угруповання Союзної держави, але недостатньо озброєння. Очікуємо активізації бойової підготовки. З 1 грудня війська будуть виходити на полігони", - зазначив Скібіцький і наголосив, що українські військові готові до будь-якого розвчитку подій.

Розвідник додав, що Росія активно вивозить боєприпаси з Білорусі.

"Протягом тривалого часу, це два місяці, РФ вивозила з Білорусі боєприпаси 122-мм, 152-мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з Білорусі ракет типу "Точка-У" немає", - сказав Скібіцький.

У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

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