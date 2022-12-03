Міністри оборони РФ і Білорусі підписали протокол про "забезпечення регіональної безпеки"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 3 грудня під час зустрічі в Мінську підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки"
Про це повідомило міноборони РФ.
Зазначають, що Шойгу прилетів до Мінська, щоби обговорити питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва. Згодом Шойгу та Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".
Білоруське видання "Наша ніва" зазначає, що зміст цих змін, що внесли до протоколу, наразі не розголошують.
Під час зустрічі Шойгу також зазначив також, що відносини з Білоруссю нині "набули особливого значення" та високо оцінив готовність Білорусі "спільно забезпечувати військову безпеку Союзної держави".
- 30 листопада стало відомо, що Сергій Шойгу заявив про будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів.
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