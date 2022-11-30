Про це він сказав у середу на засіданні колегії Міноборони РФ, передає росЗМІ.

"На даний момент у п'яти з'єднаннях Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) забезпечено будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів", - заявив Шойгу і додав, що у війні проти України мають застосовуватися перспективні комплекси озброєння, які є у розпорядженні російських військ.

Очільник оборонного відомства країни-агресорки зазначив, що окупанти проводять випробування нових способів бойового застосування ракетних військ та артилерії, у тому числі із застосуванням дронів.

"Ефективне вогневе ураження противника — важлива складова успіху бойових дій. Значна роль у цьому відводиться ракетним військам та артилерії", — наголосив Шойгу.

В ОК "Південь" попереджали, що росіяни вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до нового обстрілу.

Раніше розвідка перелічила іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет.

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