Шойгу заявив про будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів
Про це він сказав у середу на засіданні колегії Міноборони РФ, передає росЗМІ.
"На даний момент у п'яти з'єднаннях Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) забезпечено будівництво об'єктів інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів", - заявив Шойгу і додав, що у війні проти України мають застосовуватися перспективні комплекси озброєння, які є у розпорядженні російських військ.
Очільник оборонного відомства країни-агресорки зазначив, що окупанти проводять випробування нових способів бойового застосування ракетних військ та артилерії, у тому числі із застосуванням дронів.
"Ефективне вогневе ураження противника — важлива складова успіху бойових дій. Значна роль у цьому відводиться ракетним військам та артилерії", — наголосив Шойгу.
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