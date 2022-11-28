Вивели в море 8 "калібрів": Росія готує нову атаку на Україну
Росія готує нову чергову атаку на Україну. Для цього вивела в море надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу калібр
Про це повідомила речниця пресслужби Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"У Чорному морі вперше за кілька діб з'явився ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на своєму борту. У пунктах базування ворога також знаходяться ракетоносії, які споряджені, які можуть бути залучені протягом кількох годин", – розповіла Гуменюк.
Вона припустила, що початок тижня буде ознаменований новою атакою і попросила українців бути обережними.
"Сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Наразі на морі спостерігається шторм, проте ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди", - сказала речниця.
- Нагадаємо, ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється
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