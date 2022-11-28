Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється

Ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється

28 листопада, 2022 понедiлок
08:19
війна з Росією окупант

Війська РФ зосередились на веденні наступальних дій на Лиманському,  Бахмутському та Авдіївському напрямках. А на Куп’янському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському - обороняються

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 листопада.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 27 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об’єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Зберігається загроза ракетних ударів російських окупантів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Проте підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, виконують завдання з посилення ділянки державного кордону.

На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Янжулівка, Миколаївка і Галаганівка Чернігівської області та Вільна Слобода на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах Бологівки, Кам’янки, Куп’янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального та Берестового Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

  • Протягом 27 листопада українські артилеристи та ракетні війська уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії.
  • Також підтверджено, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян на Запоріжжі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
Київщина
Сумщина
Херсонщина
Житомирщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Рівненщина
Авдіївка
Опитне
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
новини Волині
Харківщина
Водяне
Читайте також:
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
27 листопада, 2022 неділя
Мессі встановив шалене досягнення на ЧС з футболу
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
09:39
російська техніка
ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника
09:17
Міні-лабораторії українських школярів відправили у космос кораблем SpaceX Dragon
09:09
Повної евакуації мешканців Києва не буде, - Кличко
08:47
Ексклюзив
"Руки коченіють, а ще потрібно стріляти": боєць батальйону "Свобода" Лисенко про ситуацію навколо Бахмута
08:38
Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені
08:37
світло
У Києві та області діють екстрені відключення електроенергії
08:19
В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі
07:54
ЗСУ
Сили оборони уразили військовий об'єкт і 4 райони зосередження військ РФ за добу
07:42
Нікопольщина
Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині
07:26
ЗСУ
ЗСУ знищили 6 одиниць військової техніки ворога та поранили понад сотню окупантів на Запоріжжі
06:43
білоруські та російські військові
"Буде самогубством для армії та режиму Лукашенка": українська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі 
06:08
Російські окупанти в Криму
В ISW назвали, яких загроз побоюються окупанти і де найбільше укріплюються
05:45
Дніпропетровщина, Нікополь
Російськими обстрілами в Україні пошкоджено близько 32 тис. цивільних та 700 інфраструктурних об'єктів
05:18
російські військові окупанти
Загарбники вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів, - Центр спротиву
01:56
Ріші Сунак
Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України
00:57
Єнс Столтенберг
Столтенберг: чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах
00:01
біженці з України
Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН
2022, неділя
27 листопада
23:22
Ексклюзив
Віталій Портников
"Важливо десакралізувати сутність державності РФ": Портников про визнання Росії спонсоркою тероризму
23:06
Оновлено
Збірна Іспанії
ЧС-2022: результати усіх матчів 27 листопада, турнірні таблиці
23:04
Володимир Зеленський
Російські війська готують нові удари по Україні, - Зеленський
22:59
Аналітика
Сергій Згурець
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:53
Альваро Мората (в червоній формі) забиває гол у ворота Мануеля Нойєра
Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу
22:12
Протестувальник тримає фотографію Махси Аміні на демонстрації з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок в Анкарі, Туреччина
Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом
22:03
аварія в Литві з військовими ЗСУ
У Латвії потрапив в ДТП автобус із українськими військовими, - ЗМІ
21:33
Символ маріупольської групи спротиву на міському будинку
Рух спротиву в Маріуполі: у місті знову з'явилися букви "ї"
21:29
Китай коронавірус
У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна, - BBC
20:27
ракетний удар по рівненщині,
Електроенергетика, банки, промисловість. Російський генерал розкрив послідовність ударів по Україні
20:04
OPINION
Ігор Гулик
Чи хочуть російські "еліти" смерті Путіна?
19:58
Андрей Крамаріч (праворуч)
Хорватія розтрощила Канаду на ЧС-2022
19:30
Буча, злочини росіян проти місцевого населення. Фото ілюстративне
Нацполіція зафіксувала понад 45 тис. злочинів, вчинених із 24 лютого
19:29
Звільнений Херсон
Янушевич розповів, скільки херсонців мають світло
19:03
українські військові ЗСУ
ЗСУ підтвердили ураження ворожого об'єкту на Луганщині, на якому перебувало 70 окупантів
19:00
русня орки солдат рф
Лікарні Луганщини переповнені пораненими окупантами, - Генштаб
18:54
російські окупанти
Росіяни завдали 4 ракетні удари по цивільним об'єктам та 10 обстрілів з РСЗВ
18:48
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
18:33
Інтерв’ю
ракетний удар по рівненщині
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
18:00
OPINION
Галина Пагутяк
Зречення
17:57
"Зернова ініціатива"
З одеських портів вийшли ще 7 суден з зерном для Азії та Європи
17:49
Міністерка ЗС Бельгії та Олександр Ткаченко
Бельгія надасть 150 тис. євро на підтримку культурного сектору України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV