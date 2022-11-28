Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Підтверджено ураження об'єкта російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар", - йдеться в повідомленні.

Так, 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.

А в районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

Також зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

З 24 лютого до 27 листопада росіяни втратили в Україні 87 310 осіб загиблими, 2905 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер.

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