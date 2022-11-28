ЗСУ знищили 6 одиниць військової техніки ворога та поранили понад сотню окупантів на Запоріжжі
Противник продовжує зазнавати значних втрат на різних напрямках. Українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Підтверджено ураження об'єкта російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар", - йдеться в повідомленні.
Так, 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.
А в районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.
Також зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.
- З 24 лютого до 27 листопада росіяни втратили в Україні 87 310 осіб загиблими, 2905 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер.
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