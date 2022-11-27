Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 листопада орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 87 310 (+600 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2905 (+4 одиниці)

бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8)

артилерійських систем – 1897 (+1)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО ‒ 209 (+0)

літаків – 278 (+0)

гелікоптерів – 261 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)

крилаті ракети ‒ 531 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6)

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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