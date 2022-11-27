ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 87 тис. окупантів, - Генштаб
З 24 лютого до 17 листопада росіяни втратили в Україні 87 310 осіб загиблими, 2905 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 27 листопада орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 87 310 (+600 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2905 (+4 одиниці)
бойових броньованих машин ‒ 5856 (+8)
артилерійських систем – 1897 (+1)
РСЗВ – 395 (+0)
засоби ППО ‒ 209 (+0)
літаків – 278 (+0)
гелікоптерів – 261 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+1)
крилаті ракети ‒ 531 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 (+6)
спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе