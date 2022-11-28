Сили оборони уразили військовий об'єкт і 4 райони зосередження військ РФ за добу
Протягом 27 листопада українські артилеристи та ракетні війська уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки Росії. Також ворог намагається залякати українців тим, що ЗСУ нібито затримують їх "для збільшення обмінного фонду"
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 листопада.
Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об’єкт ворога.
"З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами.
- З 24 лютого до 27 листопада росіяни втратили в Україні 87 310 осіб загиблими, 2905 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер.
- Також підтверджено, що українське військо уразило об’єкт загарбників, знищило 6 одиниць військової техніки й поранило близько 110 росіян на Запоріжжі.
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