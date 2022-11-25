Розвідка назвала іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет
У ГУР Міноборони оприлюднили перелік іноземних компаній, які постачають Росії чипи для ракет, які вона запускає по Україні
Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління розвідки.
Згідно з повідомленням, російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку 1982 року під назвою ГЛОНАСС. Це своєрідний аналог GPS.
"Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - сказано в повідомленні ГУР МО.
При цьому там зазначили, що ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії, а саме:
Linx Technologies (США);
Broadcom (США);
Qualcomm (США);
Telit (США);
Maxim Integrated (США);
TRIMBLE (США);
Cavli Wireless (США);
u-blox AG (Швейцарія);
STMicroelectronics (Швейцарія);
Sierra Wireless (Канада);
NovAtel (Канада);
Septentrio (Бельгія);
Antenova (Британія).
Росія закуповує ці мікрочипи через численні підставні компанії.
"Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку", - наголосили в ГУР МО й закликали компанії перестати виробляти чипи з пітримкою ГЛОНАСС.
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