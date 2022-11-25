Розвідка назвала іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет

Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління розвідки.

Згідно з повідомленням, російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Для скеровування ракет Росія використовує власну розробку 1982 року під назвою ГЛОНАСС. Це своєрідний аналог GPS.

"Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - сказано в повідомленні ГУР МО.

При цьому там зазначили, що ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, які виробляють іноземні компанії, а саме:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Британія).

Росія закуповує ці мікрочипи через численні підставні компанії.

"Без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку", - наголосили в ГУР МО й закликали компанії перестати виробляти чипи з пітримкою ГЛОНАСС.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb