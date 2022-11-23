Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергомережі, аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС
Енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми через обстріли по країні
Про це повідомили в Енергоатомі.
"Сьогодні, 23 листопада 2022 року, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", - сказав він.
Спікер "Енергоатому" Леонід Олійник у коментарі зазначив, що в зупинці АЕС нема жодної небезпеки.
"Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію", - зазначив він.
В Енергоатомі зазначають, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі. Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.
"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - додав він.
- 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому Києві.
- Через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.46
-
EUR
Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе