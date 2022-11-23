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Головна війна з Росією Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергомережі, аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС

Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергомережі, аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС

23 листопада, 2022 середа
16:37
війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Енергоблоки Південноукраїнської (Миколаївська область) та Хмельницької АЕС відключили від енергосистеми через обстріли по країні

Про це повідомили в Енергоатомі.

"Сьогодні, 23 листопада 2022 року, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені. Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему", - сказав він.

Спікер "Енергоатому" Леонід Олійник у коментарі зазначив, що в зупинці АЕС нема жодної небезпеки.

"Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію", - зазначив він.

В Енергоатомі зазначають, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі. Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена.

"Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми України. Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - додав він.

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Україна
Хмельницька АЕС
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