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Столтенберг про знеструмлення України через російські атаки: Жахливий початок зими

25 листопада, 2022 п'ятниця
12:25
Світ Єнс Столтенберг

Знеструмлення України внаслідок російської атаки 23 листопада - "жахливий початок зими"

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Sky News.

За його словами, президент РФ Володимир Путін вдається до терору мирного населення, адже його армія програє на полі бою.

"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна, - це кров. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим, і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України - в інтересах нашої безпеки", - сказав генсек НАТО.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
  • В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

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війна з Росією
Єнс Столтенберг
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