Укренерго планує купувати електроенергію у Європи

Про це інформує у телемарафоні "Єдині новини" голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Укренерго надасть можливість імпорту електроенергії з Європи обсягом 500 мВт.

"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", – сказав Кудрицький.

Голова правління додав, на комерційних засадах в Україні навряд чи буде попит на електроенергію в Європі, проте такий механізм теж розробляється.

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