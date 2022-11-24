Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії

Про це повідомив голова МВС Естонії Лаурі Ляенеметс, інформує Bloomberg.

"Десять років тому переважала думка, що більше не буде звичайних боїв та ракет. Те, що сьогодні у нас немає війни, не означає, що нам не потрібно готуватися до гіршого", — розповів міністр.

З червня на багатьох будинках Естонії з'явилися спеціальні знаки для позначення суспільних сховищ — сині трикутники на помаранчевому фоні. Одним із таких об'єктів став лабіринт тунелів під фортифікаційною спорудою XVII століття у Нарві – місті на кордоні з Росією. Там здатні сховатися "сотні людей".

Бомбосховища почали готувати не лише в Естонії, а й в інших країнах Балтії, а також у Польщі та Фінляндії. В останній проводять повну ревізію всіх 54 000 укриттів, здатних вмістити 4,4 млн людей. МВС Фінляндії заявило, що деякі бомбосховища потребують ремонту та модернізації, щоб забезпечити належний рівень захисту.

Наприклад, у бункерах, збудованих до 70-х років XX століття, стоять вже застарілі повітряні фільтри, які пропускають токсичні гази. Подібну перевірку проводять пожежні служби Польщі. У країні налічується 62 тисячі бомбосховищ.

Нагадаємо, Естонія з населенням 1,3 млн прихистила понад 63 тис. українських біженців.

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