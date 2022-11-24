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Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії

24 листопада, 2022 четвер
22:28
Світ Укриття в Естонії

Належні місця для укриттів шукають у громадських установах, школах та ТЦ, на них вішають спеціальні знаки – сині трикутники на помаранчевому фоні

Про це повідомив голова МВС Естонії Лаурі Ляенеметс, інформує Bloomberg.

"Десять років тому переважала думка, що більше не буде звичайних боїв та ракет. Те, що сьогодні у нас немає війни, не означає, що нам не потрібно готуватися до гіршого", — розповів міністр.

З червня на багатьох будинках Естонії з'явилися спеціальні знаки для позначення суспільних сховищ — сині трикутники на помаранчевому фоні. Одним із таких об'єктів став лабіринт тунелів під фортифікаційною спорудою XVII століття у Нарві – місті на кордоні з Росією. Там здатні сховатися "сотні людей".

Бомбосховища почали готувати не лише в Естонії, а й в інших країнах Балтії, а також у Польщі та Фінляндії. В останній проводять повну ревізію всіх 54 000 укриттів, здатних вмістити 4,4 млн людей. МВС Фінляндії заявило, що деякі бомбосховища потребують ремонту та модернізації, щоб забезпечити належний рівень захисту.

Наприклад, у бункерах, збудованих до 70-х років XX століття, стоять вже застарілі повітряні фільтри, які пропускають токсичні гази. Подібну перевірку проводять пожежні служби Польщі. У країні налічується 62 тисячі бомбосховищ.

  • Нагадаємо, Естонія з населенням 1,3 млн прихистила понад 63 тис. українських біженців.

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Росія
Польща
Латвія
Естонія
Литва
Фінляндія
бомбосховище
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