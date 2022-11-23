Естонія з населенням 1,3 млн прихистила понад 63 тис. українських біженців

Про це повідомляє національний мовник Естонії ERR.

"За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, з кінця лютого до Естонії в'їхали 116 105 людей. З них на 21 листопада 63 069 залишилися в країні", — йдеться у повідомленні.

При цьому близько 24% біженців – неповнолітні.

За даними видання, станом на 20 листопада клопотання про тимчасовий прихисток в Естонії подали 40 125 людей, з них 412 зробили це протягом минулого тижня.

Варто зазначити, що населення Естонії складає близько 1,3 млн людей.

За даними ВООЗ, через холод свої домівки можуть залишити ще 2-3 млн українців.

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