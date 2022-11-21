Через холод ще 2-3 млн українців можуть покинути свої домівки, - ВООЗ

Про це йдеться в заяві доктора Ханса Генрі П. Клюге, регіонального директора ВООЗ у Європі.

"Ми очікуємо, що ще 2–3 мільйони українців покинуть свої домівки в пошуках тепла та безпеки. Вони зіткнуться з унікальними проблемами зі здоров’ям, зокрема респіраторними інфекціями, такими як COVID-19, пневмонія та грип, а також серйозним ризиком дифтерії та кору серед невакцинованих груп населення", - додали у ВООЗ.

Він додав, що українські сім'ї будуть змушені звернутися до альтернативних методів обігріву. Йдеться про спалювання деревного вугілля чи дров, використання генераторів на дизельному паливі чи електричних обігрівачів.

Вплив токсичних речовин становить ризики для здоров'я дітей, людей похилого віку та людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи. Крім того, не виключаються випадкові опіки та травми.

"Усе це негативно позначається на психічному здоров’ї українців. Цього тижня війна вступає в 9-й місяць, і вже близько 10 мільйонів людей знаходяться під загрозою психічних розладів, таких як гострий стрес, тривога, депресія, вживання психоактивних речовин і посттравматичний стресовий розлад, або ПТСР", - підсумували в організації.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, у Бельгії не вистачає місця для приймання біженців – є випадки, коли прибулим українцям доводилося ночувати в притулках для бездомних або на залізничному вокзалі Брюсселя

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