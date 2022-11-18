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У Бельгії повідомляють про нестачу місць для приймання біженців з України

18 листопада, 2022 п'ятниця
20:54
Світ

У Бельгії не вистачає місця для приймання біженців – є випадки, коли прибулим українцям доводилося ночувати в притулках для бездомних або на залізничному вокзалі Брюсселя

Про це повідомило видання VRT.

За даними брюссельської організації SamuSocial, яка опікується бездомними, зі 100 українців, які реєструються щодня в Бельгії, близько 40 не можуть знайти собі місце для проживання в ці дні.

"На щастя, українська громада дуже активна і підтримує, тому більшість людей мають плани й знаходять рішення. Інші, на жаль, часто ночують у будівлі Південного вокзалу Брюсселя або в наших притулках для бездомних", – каже представниця SamuSocial Магалі Пратте.

Вона нагадала, що в Бельгії за розміщення українських біженців відповідають саме регіони – Брюссель, Фландрія та Валлонія.

"Наприклад, у Валлонії, очевидно, ще є вільні місця, але багато біженців не знають про це і тому їдуть до Брюсселя", – додала вона.

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Окрім цього, у південному вокзалі Брюсселя підтверджують, що інколи біженці з України справді ночували в них, але кажуть, що це люди, які пізно прибули та ще не встигли зареєструватися.

Представниця уряду Бельгії Ніколь де Мур, яка відповідає за питання біженців, визнає проблему з переповненими притулками, але наголошує, що відповідальність за це несуть регіони.

"Якщо цього не відбувається, то тимчасовий притулок буде природно заповнюватися. Особливо у Валлонії, де спочатку не вистачало місць, але зараз є зобов'язання створити більше місць для прийому біженців", – наголосила вона й зазначила, що в цьому плані ситуація покращується.

  • 18 листопада стало відомо, що російських музикантів Євгена Горбунова та Сергія Храмцевича з гурту "Інтурист" не пустили до Брюсселя через "підозрілий вигляд", вони перебуватимуть в ізоляторі в аеропорту до 20 листопада.

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Бельгія
біженці
війна з Росією
біженці з України
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