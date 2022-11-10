Бельгія перерахувала Україні €4,96 млн через МВФ

Про це повідомила голова МВФ Крісталіна Георгієва.

"Дякую Бельгії за ваш грантовий внесок у розмірі 4.96 мільйона євро на адміністрований МВФ рахунок для України. Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - написала вона у твіттері.

13 жовтня Україна вже отримала 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від МВФ у рамках Rapid Financing Instrument (RFI).