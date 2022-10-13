Україна отримала від МВФ $1,3 млрд додаткового фінансування

Про це у твіттері повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"$1,3 млрд додаткового екстреного фінансування МВФ в рамках RFI надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб бюджету. Вдячні нашим партнерам МВФ і Крісталіні Георгієвій за непохитну підтримку", - ідеться в повідомленні.

30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

7 жовтня Денис Шмигаль повідомив, що МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування.

8 жовтня у МВФ оголосили, що новий пакет фінансування України на 1,3 млрд доларів у рамках RFI має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.