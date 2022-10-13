Україна отримала від МВФ $1,3 млрд додаткового фінансування
Україні надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування від МВФ у рамках Rapid Financing Instrument (RFI)
Про це у твіттері повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"$1,3 млрд додаткового екстреного фінансування МВФ в рамках RFI надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб бюджету. Вдячні нашим партнерам МВФ і Крісталіні Георгієвій за непохитну підтримку", - ідеться в повідомленні.
- 30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).
- 7 жовтня Денис Шмигаль повідомив, що МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування.
- 8 жовтня у МВФ оголосили, що новий пакет фінансування України на 1,3 млрд доларів у рамках RFI має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.
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