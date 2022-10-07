Україна отримає додаткові $1,3 млрд від МВФ
Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування
Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки", – написав Шмигаль.
Він додав, що загальне фінансування України від Фонду з початку повномасштабного вторгнення Росії становитиме 2,7 млрд доларів. А міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів.
"Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року. Дякуємо союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України. Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", – додав Шмигаль.
- 30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)
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