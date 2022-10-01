НБУ проситиме МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування

30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Україна планує скористатися цією можливістю і буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько $1,3 млрд.

"За цією програмою Україна запросить у МВФ близько 1,3 млрд доларів екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні. Ми дуже вдячні Фонду за допомогу. Цінуємо надану зараз підтримку, а також швидку реакцію на початку березня, коли Міжнародний валютний фонд виділив додаткове фінансування в сумі 1,4 млрд дол. США. Ми також сподіваємося на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України. Ми готові до впровадження такої програми, попри невизначеності, спричинені військовими діями", – наголосив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, в середині вересня МВФ виділив Україні $1,4 млрд додаткової підтримки.

А у жовтні місія МВФ почне роботу над новою програмою для України.

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