Про це Денис Шмигаль написав у Telegram.

"Місія МВФ розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою сьогодні в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці", - написав Шмигаль.

"Подякував Фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1,4 млрд доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України", - додав він.

27 липня голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд до кінця 2022 року.

13 вересня президент України Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за додаткові $1,4 мільярда допомоги для нашої країни.

14 вересня Крісталіна Георгієва повідомила, що МВФ розробить нову довгострокову програму для України.

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