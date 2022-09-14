МВФ розробить нову довгострокову програму для України, – Георгієва
МВФ розробить для України нову довгострокову програму кредитування - протягом наступних тижнів місія Фонду обговорюватиме це з економічною групою України
Про це в інтерв'ю з президентом Центру глобального розвитку заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та те, як ми можемо розвивати програму, яка принесе більшу користь Україні. Ми збираємося дещо змінити нашу спроможність щодо залучення за допомогою пропозиції, яку ми зробили нашій Раді", - зазначила вона.
За її словами, це крок уперед до повноцінної програми Фонду.
"І ми домовилися, що місія Фонду встановить контакт з економічною групою України протягом наступних тижнів", - додала Георгієва.
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