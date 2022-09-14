МВФ розробить нову довгострокову програму для України, – Георгієва

Про це в інтерв'ю з президентом Центру глобального розвитку заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"Ми обговорили довгострокову співпрацю з Україною та те, як ми можемо розвивати програму, яка принесе більшу користь Україні. Ми збираємося дещо змінити нашу спроможність щодо залучення за допомогою пропозиції, яку ми зробили нашій Раді", - зазначила вона.

За її словами, це крок уперед до повноцінної програми Фонду.

"І ми домовилися, що місія Фонду встановить контакт з економічною групою України протягом наступних тижнів", - додала Георгієва.

27 липня голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд до кінця 2022 року.

13 вересня президент України Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за додаткові $1,4 мільярда допомоги для нашої країни.

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