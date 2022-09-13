Міжнародний валютний фонд виділив $1,4 млрд додаткової підтримки Україні
Президент України Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за додаткові $1,4 мільярда допомоги для нашої країни
Про це написав у твіттері президент України Володимир Зеленський.
"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – написав очільник країни.
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