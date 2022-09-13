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Міжнародний валютний фонд виділив $1,4 млрд додаткової підтримки Україні

13 вересня, 2022 вiвторок
18:24
Суспільство МВФ

Президент України Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за додаткові $1,4 мільярда допомоги для нашої країни

Про це написав у твіттері президент України Володимир Зеленський.

"Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки. Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України", – написав очільник країни.

  • 6 серпня повідомлялося, що Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти.
  • 3 серпня у Великій Британії заявили про надання Україні кредиту у розмірі 3 млрд фунтів.
  • Отримання кредиту в $5 млрд від МВФ допоможе переконати іноземних кредиторів у тому, що макроекономічна ситуація України знаходиться під контролем.
  • 7 вересня Єврокомісія запропонувала 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Відомо, що 18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.
  • Шольц у розмові з Зеленським підтвердив схвалення 5 млрд євро макрофіну.

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МВФ
Володимир Зеленський
війна з Росією
допомога Україні
Економіка
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