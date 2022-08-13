$5 млрд кредиту від МВФ залучить нових інвесторів в Україну, - Reuters
Отримання кредиту в $5 млрд від МВФ допоможе переконати іноземних кредиторів у тому, що макроекономічна ситуація України знаходиться під контролем
Про це заявив радник президента України Олег Устенко, повідомляє Reuters.
Нове фінансування від Міжнародного валютного фонду послужить сигналом для більшого пакета фінансової допомоги в розмірі 15-20 млрд доларів, який допоможе Україні пережити економічну кризу, викликану вторгненням Росії, — сказав Устенко.
"Програма МВФ у розмірі $5 млрд відповідатиме більш раннім рівням фінансування і може стати каталізатором для залучення коштів з інших джерел, включаючи ЄС, казначейство США та інші країни", — наголосив радник президента.
Устенко також зазначив, що Україна сподівається швидко рухатися вперед у переговорах з МВФ з метою досягнення попередньої угоди.
- 6 серпня повідомлялося, що Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти.
- 3 серпня у Великій Британії заявили про надання Україні кредиту у розмірі 3 млрд фунтів.
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