Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами", – зазначив Марченко.

Відомо, що кредит нададуть на пільгових умовах на 15 років з нульовою процентною ставкою.

31 липня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги". Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

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