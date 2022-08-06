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Україна отримає €200 млн кредиту від Італії для фінансування середньої освіти

6 серпня, 2022 субота
10:40
Світ посольство Італії в Києві

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною та Італією, гроші підуть на заробітну плату педагогам закладів загальної середньої освіти

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки. Я вдячний за вагому підтримку України у важкий для нас період, це вчергове демонструє міцну дружбу та надійне партнерство між нашими країнами", – зазначив Марченко.

Відомо, що кредит нададуть на пільгових умовах на 15 років з нульовою процентною ставкою.

  • 31 липня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії та своєму італійському колезі Лоренцо Ґеріні за "новий пакет військової допомоги". Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

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