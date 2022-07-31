Резніков подякував Італії за новий пакет військової допомоги

Про це Резніков повідомив у власному твіттері.

"Коли ми єдині, нас не перемогти! Я хотів би подякувати італійському уряду та особисто своєму другові Лоренцо Ґеріні за новий пакет військової допомоги. Народ України завжди пам’ятатиме непохитну підтримку Італії. Grazie mille (Дуже дякуємо, - ред.)!" – написав він.

Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

Раніше стало відомо, що міністерство оборони Італії схвалило відправлення четвертого пакета військової допомоги Україні, до складу якого входить військова техніка, матеріали й обладнання. Перелік конкретних одиниць засекречений.

Наприкінці червня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна в майбутньому отримає від Італії важке озброєння, подібне до гаубиць, які направляють Амстердам і Берлін.

16 липня лава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що безлад, що охопив уряд Маріо Драгі, загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.

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