Єврокомісія запропонувала 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.

Дотепер у ЄС тривали суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

4 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна цього тижня очікує від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Він наголосив, що для перемоги та вигнання окупантів з України потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

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