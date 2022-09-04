Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.

За його словами, піл час візиту до Німеччини та зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром він обговорив питання постачання зброї, фінансів, санкцій, інтеграції в ЄС та відбудови України.

"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль.

Він наголосив, що для перемоги та вигнання окупантів з України потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.

"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - зазначив Шмигаль.

2 вересня держави-члени ЄС погодилися виділити ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb