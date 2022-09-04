Цього тижня Україна отримає від ЄС транш у 5 млрд євро, - Шмигаль
Україна цього тижня очікує від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у telegram.
За його словами, піл час візиту до Німеччини та зустрічі з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром він обговорив питання постачання зброї, фінансів, санкцій, інтеграції в ЄС та відбудови України.
"Ще одним елементом підтримки України в цій війні стала фінансова допомога міжнародних партнерів. Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону", - написав Шмигаль.
Він наголосив, що для перемоги та вигнання окупантів з України потрібно ще більше важкого озброєння від союзників.
"Реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина, гарно показали себе на полі бою, і ми сподіваємося на збільшення постачання важкого озброєння. Крім того, восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у процесі розбудови протиповітряної оборони", - зазначив Шмигаль.
- 2 вересня держави-члени ЄС погодилися виділити ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.
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