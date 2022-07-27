Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд до кінця 2022 року
Україна хоче до кінця року укласти нову угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 15-20 млрд доларів з виплатою протягом 2-3 років
Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтервʼю Reuters.
"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни. Я сподіваюся розпочати таку програму цього рок", - сказав Шевченко.
За словами голови центрального банку Кирила Шевченка, Україні загрожує економічний спад на 35-45% у 2022 році та щомісячний бюджетний дефіцит у розмірі $5 мільярдів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Київ уже подав свій запит до МВФ щодо можливої угоди, і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування.
Окремо Україна зараз веде переговори зі своїми міжнародними кредиторами щодо заморожування боргових виплат, щоб полегшити кризу ліквідності.
Як повідомляє Шевченко, Центробанк України вже має лінію з центральним банком Польщі на суму $1 мільярд.Говорячи про втручання Центрального банку на валютних ринках, а також про його програму купівлі облігацій, Шевченко сказав, що обидва поки триватимуть.
- 26 липня Нафтогаз стала першою державною установою України, яка оголосила дефолт з початку повномасштабного російського вторгнення.
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