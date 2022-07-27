Україна планує укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд до кінця 2022 року

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтервʼю Reuters.

"МВФ завжди виступав як партнер України під час війни. Я сподіваюся розпочати таку програму цього рок", - сказав Шевченко.

За словами голови центрального банку Кирила Шевченка, Україні загрожує економічний спад на 35-45% у 2022 році та щомісячний бюджетний дефіцит у розмірі $5 мільярдів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Київ уже подав свій запит до МВФ щодо можливої угоди, і зараз веде консультації з фондом щодо нового фінансування.

Окремо Україна зараз веде переговори зі своїми міжнародними кредиторами щодо заморожування боргових виплат, щоб полегшити кризу ліквідності.

Як повідомляє Шевченко, Центробанк України вже має лінію з центральним банком Польщі на суму $1 мільярд.

26 липня Нафтогаз стала першою державною установою України, яка оголосила дефолт з початку повномасштабного російського вторгнення.

Говорячи про втручання Центрального банку на валютних ринках, а також про його програму купівлі облігацій, Шевченко сказав, що обидва поки триватимуть.

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