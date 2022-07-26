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"Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями Нафтогазу". Компанія звинувачує Кабмін у бездіяльності

26 липня, 2022 вiвторок
20:22
Економіка Нафтогаз

КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України" у своєму телеграм-каналі.

21 липня 2022, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконання правочину щодо єврооблігацій Компанії тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

Після цього керівництво Нафтогазу завчасно звернулося до Кабміну за погодженням на здійснення виплат.

У своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.

У свою чергу КМУ не надав посадовим особам Нафтогазу дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів. Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями  НАК «Нафтогаз України».

У компанії зазначають, що невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило Нафтогаз доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.

Відзначимо, що останній день пільгового період (грейс-періоду) за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів "Нафтогазу" відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

За даними джерел "Економічної правди", відмова уряду зумовлена нерозумінням з боку іноземних партнерів України, чому за умови замороження виплат за державним боргом, приватні інвестори продовжують отримувати кошти. Спроби "Нафтогазу" сплатити за боргом при цьому викликають занепокоєння у ключових кредиторів держави, вважають в уряді.

Уряд наполягає, що "Нафтогазу" необхідно зберегти ліквідність для закупівлі газу в рамках підготовки до опалювального сезону. Акціонер компанії очікує, що "Нафтогаз" діятиме за прикладом "Укренерго" та "Укравтодору", які також розпочинають процес реструктуризації боргів.

  • У коментарі для "Еспресо" Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова зазначив, що дефолт Нафтогазу та самі чутки про дефолт створюють ризики для зниження інвестиційного рейтингу країни, тому що Нафтогаз – це ключова компанія України

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Кабмін
дефолт
Нафтогаз
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