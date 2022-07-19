Дефолт Нафтогазу стане серйозною підставою до зміни прем'єр-міністра та уряду, - експерт з енергетики Омельченко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Дійсно, Нафтогаз залучив великі кошти, але це були кошти під газовидобувні проєкти. Ідея полягала у тому, що беруться кошти та вкладаються у газовидобуток, а внаслідок підвищення у країні газовидобутку і погашаються кредити, а Нафтогаз ще й отримує прибуток. Але збільшення газовидобутку не відбулося, навіть, у довоєнний час, а зараз взагалі видобуток достатньо стрімко знижується, у цьому році знизився до 10%. Відповідно, Нафтогаз немає того джерела, з якого він може повертати кредити", - пояснив експерт з енергетики.



Володимир Омельченко зауважив, що найкращим варіантом була б реструктуризація боргів Нафтогазу, але чи підуть на це інвестори важко сказати, тому потрібно розпочинати серйозні перемовини по цьому питанню з кредиторами.



"Дефолт Нафтогазу та самі чутки створюють ризики для зниження інвестиційного рейтингу країни, тому що Нафтогаз – це ключова найбільша компанія України. Нафтогаз – державна компанія, тому тут відповідальність уряду. Коли поганий менеджер, то мають змінювати менеджмент компанії та створювати відповідну наглядову раду, аби компанія керувалася краще. Якщо дефолт Нафтогазу станеться, то це буде серйозна підстава зміни Шмигаля з прем'єр-міністра і, взагалі, цього уряду", - зазначив Омельченко.

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Також радник голови правління Нафтогазу Олексій Рябчин зазначив, що Росія може зірвати опалювальний сезон через обстріли енергетичної інфраструктури

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