Росія може гатити по об'єктам енергетики, опалювальний сезон складно передбачити, - радник очільника Нафтогазу
Росія може зірвати опалювальний сезон через обстріли енергетичної інфраструктури
Про це в ефірі Еспресо сказав радник голови правління Нафтогазу Олексій Рябчин.
"Українська влада робить все можливе для того, щоб цей опалювальний сезон був менш складним, опозиція контролює ці питання. Наступного тижня в парламенті буде голосуватися закон про стабілізацію тарифів, про мораторій, про виділення коштів, щоб ціни не змінювались, про створення певного міжнародного фонду", - сказав він.
Рябчин додав, що робота над наповненням фонду триває уже півроку.
"Те, що ніхто не може контрлювати, - цілі, по яким Росія буде гатити. Вона вже зруйнувала наші нафтопереробку і нафтосховища, ми бачили, як вони атакували ТЕС, залишивши Охтирку, Кременчук та Сєверодонецьк без опалення і що вони можуть далі гатити, щоб зробити цю зиму більш складною. Військовий фактор складно передбачити", - підсумував він.
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