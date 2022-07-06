Порушень на 195 млрд грн: Держаудитслужба перевірила Укргазвидобування

Про це Олексій Кучеренко написав у Facebook.

"Компанія "Укргазвидобування" під управлінням материнської компанії НАК "Нафтогаз" мала б видобувати нам з вами як власникам цих компаній, 20 млрд кубів газу на рік — щоби ми не залежали від Росії й не чули міфи про якийсь "імпортний паритет" з космічними цінами на газ", - пише нардеп та колишній міністр ЖКГ.

Але за результатами аудиту, від якого в "Укргазвидобуванні" відбивалися, як могли, маємо "результати, які дійсно вражають".

Зокрема, за словами Кучеренка, виявлено фінансових порушень на суму 195 млрд грн, порушень, що призвели до втрат фінансово-матеріальних ресурсів - 61.2 млрд грн, таких що не призвели до втрат ресурсів, - 81.4 млрд грн, порушень законодавства у сфері закупівлі ресурсів - 16 млрд грн.

"Скільки пафосу, пресконференцій було проведено за цей час авантюристами Коболєвим, Вітренко, Прохоренко?! Скільки премій вони виписали собі за наш з вами рахунок?! Що робила антиукраїнська наглядова рада, куди входили від уряду Юлія Ковалів, Наталія Бойко, Ганна Свириденко?! Яку відповідальність вони понесли?!", - запитує нардеп.

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