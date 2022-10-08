У МВФ розкрили деталі нового пакета допомоги Україні на $1,3 млрд
Виділений з боку МВФ новий пакет фінансування України на $1,3 мільярда за програмою Rapid Financing Instrument (RFI) має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність
Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, поширеному за результатами затвердженого в п’ятницю рішення Виконавчої ради МВФ.
"Через понад сім місяців від початку російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до масштабних і невідкладних потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні", - пояснили у Фонді передумови для затвердження нового пакету.
При цьому зазначається, що в умовах масового переміщення людей, а також руйнування житла та ключової інфраструктури МВФ прогнозує, що реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими.
У МВФ зауважили, що виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% від квоти України у МВФ. Вона допоможе "задовольнити нагальні потреби платіжного балансу", а також відіграватиме роль "каталізатора" для продовження фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України.
Повідомляється також, що для зниження ризиків, пов’язаних з кредитуванням України в нинішніх умовах, двосторонні кредитори й донори зобов’язалися продовжувати підтримку України на відповідних умовах. Це має забезпечити здатність української сторони обслуговувати вже існуючі кредитні зобов’язання перед МВФ.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 7 жовтня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.93Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе