У МВФ розкрили деталі нового пакета допомоги Україні на $1,3 млрд

Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, поширеному за результатами затвердженого в п’ятницю рішення Виконавчої ради МВФ.

"Через понад сім місяців від початку російського вторгнення в Україну гуманітарні та економічні втрати залишаються величезними, що призводить до масштабних і невідкладних потреб у фіскальному та зовнішньому фінансуванні", - пояснили у Фонді передумови для затвердження нового пакету.

При цьому зазначається, що в умовах масового переміщення людей, а також руйнування житла та ключової інфраструктури МВФ прогнозує, що реальний ВВП України скоротиться на 35% у 2022 році порівняно з 2021 роком, а потреби у фінансуванні залишаться дуже великими.

У МВФ зауважили, що виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% від квоти України у МВФ. Вона допоможе "задовольнити нагальні потреби платіжного балансу", а також відіграватиме роль "каталізатора" для продовження фінансової підтримки з боку кредиторів і донорів України.

Повідомляється також, що для зниження ризиків, пов’язаних з кредитуванням України в нинішніх умовах, двосторонні кредитори й донори зобов’язалися продовжувати підтримку України на відповідних умовах. Це має забезпечити здатність української сторони обслуговувати вже існуючі кредитні зобов’язання перед МВФ.

Нагадаємо, у п’ятницю, 7 жовтня, Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів.

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