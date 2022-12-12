У Білорусі до кордону з Україною перекидають російську військову техніку, - Гаюн

Про це інформує Беларускі Гаюн.

"Військово-пропагандистські канали поінформували про початок чергового етапу бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ ЗС РФ та РБ", - пише джерело.

Повідомляється, що перша колона з військовою технікою армії РФ рухається висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" Барановичського району, Брестської області у бік полігону "Брестський" Брестського району.

Перекидають російську техніку ближче до кордону з Україною. Зокрема 24 одиниці: чотири трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку та інженерну техніку.