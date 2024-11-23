У Греції встановили цінник на українця, якого забажали продати після вдалого матчу за збірну
Грецький "Олімпіакос" уже встановив цінник на форварда збірної України з футболу Романа Яремчука
Про це повідомляє інсайдер ESPN та Goal.com Екрем Конур.
Грецький клуб прагне підписати нового форварда, тому хотіли б заробити на продажі Романа Яремчука. За інформацією джерела, "Олімпіакос" оцінює українця у 6-7 млн євро.
За інформацією Sportime, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній України. Повідомлялось, що в Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то є ризик, що вже в січні його продадуть.
Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 8 матчів і 1 гол у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв трохи більше ніж 200 хвилин.
- У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу перемогла Албанію у 6-му турі групового раунду Ліги націй. Роман Яремчук відзначився забитим мʼячем.
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