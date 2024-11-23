У Греції встановили цінник на українця, якого забажали продати після вдалого матчу за збірну

Про це повідомляє інсайдер ESPN та Goal.com Екрем Конур.

Грецький клуб прагне підписати нового форварда, тому хотіли б заробити на продажі Романа Яремчука. За інформацією джерела, "Олімпіакос" оцінює українця у 6-7 млн євро.

За інформацією Sportime, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній України. Повідомлялось, що в Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то є ризик, що вже в січні його продадуть.

Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 8 матчів і 1 гол у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв трохи більше ніж 200 хвилин.