Українського футболіста можуть вигнати з грецької команди після вдалого матчу за збірну

Про це повідомляє Sportime.

За інформацією джерела, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній Україні.

В Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то існує ризик, що вже в січні його продадуть.

Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 8 матчів і 1 гол у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв трохи більше ніж 200 хвилин.