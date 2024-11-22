Українського футболіста можуть вигнати з грецької команди після вдалого матчу за збірну
Вдала гра форварда Романа Яремчука у збірній України викликала питання у представників грецького "Олімпіакоса"
Про це повідомляє Sportime.
За інформацією джерела, в "Олімпіакосі" стурбовані, що Роман Яремчук не показує себе у Греції, але водночас показує позитивний рівень у збірній Україні.
В Афінах хочуть знайти вихід зі становища, проте якщо Яремчук не покращить ситуацію, то існує ризик, що вже в січні його продадуть.
Роман Яремчук лише влітку приєднався до "Олімпіакоса" за 2 млн євро. На рахунку українського форварда 8 матчів і 1 гол у футболці грецького клубу. Сумарно українець відіграв трохи більше ніж 200 хвилин.
- У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу перемогла Албанію у 6-му турі групового раунду Ліги націй. Роман Яремчук відзначився забитим мʼячем.
- Актуальне
- Важливе