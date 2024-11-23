МВС створило електронну мапу понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору
Міністерство внутрішніх справ створило електронну мапу з понад 2000 випадків канібалізму, які були задокументовані під час Голодомору 1932-1933 рр. радянськими каральними органами
Про це повідомили в МВС.
Мапу створило МВС у співпраці з Музеєм Голодомору. Вона базується на оцифрованих архівних документах.
У 2023 році було оцифровано 1022 справи, цьогоріч до них додали ще понад 1000 справ про людоїдство, які були знищені у 1956 році, але збереглась коротка інформація у так званих вибіркових списках на знищення. Тепер разом зібрано майже 2050 трагічних історій.
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У МВС зазначили, що за допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму збігається з географією найбільш постраждалих внаслідок Голодомору регіонів, яка раніше була визначена українськими науковцями.
"Це в черговий раз підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод в СРСР", – наголосили у Міністерстві.
Переглянути мапу можна за посиланням.
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