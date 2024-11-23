У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
Інформація про нібито виїзд співробітників посольств США, Британії, Франції та Німеччини за межі України не відповідає дійсності
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.
"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Про це ЦПД поінформували в Міністерстві закордонних справ України. Там зазначили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях.
У Центрі наголосили, що метою цього фейку є посіяти паніку в українському суспільстві та закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
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