У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Про це ЦПД поінформували в Міністерстві закордонних справ України. Там зазначили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов'язки на місцях.

У Центрі наголосили, що метою цього фейку є посіяти паніку в українському суспільстві та закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.