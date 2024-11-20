Посольство США в Україні попередило про "можливу значну повітряну атаку" 20 листопада
Посольство США в Києві заявило, що отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку Росії на Україну у середу, 20 листопада. У ЦПД заявили, що росіяни зробили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців
Про це йдеться на сайті установи.
Зазначається, що з міркувань безпеки посольство в Києві буде закрито, а співробітникам дипустанови наказали негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.
Зокрема, у посольстві закликали громадян США слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів.
"Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на тлі цих повідомлень посольства США зауважив, що росіяни накопичували ракети на серію обстрілів України протягом місяців, зокрема, Х-101, "калібри" й балістичні ракети.
"Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі", - зазначив Коваленко.
Він порадив українцям завжди це "тримати в голові", а також реагувати на тривоги.
- Тим часом зранку 19 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. В Київській області кілька разів спрацювала протиповітряна оборона. Вибухи чули і в столиці.
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