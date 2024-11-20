Посольство США в Україні попередило про "можливу значну повітряну атаку" 20 листопада

Про це йдеться на сайті установи.

Зазначається, що з міркувань безпеки посольство в Києві буде закрито, а співробітникам дипустанови наказали негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у посольстві закликали громадян США слідкувати за оновленнями в місцевих ЗМІ, визначити місця розташування укриттів.

"Негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу. Дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на тлі цих повідомлень посольства США зауважив, що росіяни накопичували ракети на серію обстрілів України протягом місяців, зокрема, Х-101, "калібри" й балістичні ракети.

"Для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі", - зазначив Коваленко.

Він порадив українцям завжди це "тримати в голові", а також реагувати на тривоги.