Росія атакувала Україну "шахедами": ППО спрацювала на Київщині. Ситуація 19 листопада
У вівторок, 19 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про загрозу ударних безпілотників Повітряні сили повідомили на Сумщині о 15:51.
У результаті "шахеди" фіксували також біля Сум, на Полтавщині та Чернігівщині. ПС попереджали, що ударні дрони рухаються у напрямку Черкащини та Дніпропетровщини.
О 17:28 про загрозу "шахедів" повідомили у Київській області. Про роботу ППО повідомила ОВА.
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