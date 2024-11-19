Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну "шахедами": ППО спрацювала на Київщині. Ситуація 19 листопада

Росія атакувала Україну "шахедами": ППО спрацювала на Київщині. Ситуація 19 листопада

Влад Дідусь
19 листопада, 2024 вiвторок
17:53
Війна з Росією ппо

У вівторок, 19 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України

Зміст

Про загрозу ударних безпілотників Повітряні сили повідомили на Сумщині о 15:51.

У результаті "шахеди" фіксували також біля Сум, на Полтавщині та Чернігівщині. ПС попереджали, що ударні дрони рухаються у напрямку Черкащини та Дніпропетровщини.

О 17:28 про загрозу "шахедів" повідомили у Київській області. Про роботу ППО повідомила ОВА.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Київщина
Сумщина
безпілотник
новини Києва
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Читайте також:
Дональд Трамп-молодший
Автор Світлана Кравченко
18 листопада, 2024 понедiлок
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дозволив Україні бити ракетами вглиб Росії
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
HIMARS з ATACMS
Автор Юрій Мартинович
18 листопада, 2024 понедiлок
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 листопада
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
18:30
Ексклюзив
"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині
18:24
Ексклюзив
Дональд Трамп-молодший
Не думаю, що Трамп-молодший є рупором свого батька, - політолог Несвітайлов про заяву сина новообраного президента США, який емоційно відреагував на дозвіл застосування ATACMS
18:19
світло
Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
18:08
Юхим Конопля (праворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
18:07
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас
У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
18:07
Україна Британія
Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
18:05
Володимир Зеленський та Джейк Салліван
У Білому домі закликали Україну посилити мобілізацію: "справа не в браку зброї"
18:03
Перебувала у власності Житомирської єпархії УПЦ МП: садибу Терещенків повернули у власність держави
18:03
OPINION
Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"
17:42
Інфографіка
Збірна України, Грузія - Україна
Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B
17:34
Болгарія
Болгарія звернулася до ЄС з проханням обмежити імпорт українського меду
17:29
Про смерть Путіна: у "Дикому театрі" в Києві пройшла премʼєра вистави "Тіні"
17:12
Дмитро Медведєв
"Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя": Медведєв відреагував на дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS
17:06
Готував удар по ТЕС у Дніпрі: 15 років тюрми отримав російський агент
16:58
Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ із РСЗВ: зруйновані будинки, є поранені
16:58
Оновлено
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них дитина
16:40
Сергій Марченко
Доплати вчителям, кошти на військову техніку та підтримку українців за кордоном: які ключові параметри держбюджету на 2025 рік
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 86 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
16:23
збірна Німеччини
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 19 листопада
16:19
економіка
У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону за президентства Трампа
16:04
Анонс
Володимир Бражко (ліворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
16:00
OPINION
блог Сергій Таран
Команда Трампа: віддані та слухняні
15:43
Данія
Данія виділить €130 млн для оборонної промисловості України
15:41
storm shadow
The Times: Ракети Storm Shadow. Як працює одна з найпотужнішої зброї сучасності
15:29
Сергій Гнезділов
Публічне СЗЧ Гнезділова: суд залишив військового під вартою
15:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
Ексклюзив
Росіяни спалюють значні ресурси в пеклі війни: полковник ЗСУ про ситуацію на східному напрямку
15:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
ЄС витратить €1,4 млрд із заморожених активів РФ на військові потреби України, - міністр оборони ФРН Пісторіус
15:03
Верховна Рада
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік
14:44
Дискусії, перформанс та презентація книжки: в Естонії пройшли "Українські дні" UKRAINE! UNMUTED
14:40
МВФ
Україна та МВФ домовилася про черговий транш кредиту
14:35
Оновлено
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: постраждали 12 людей
14:35
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Вирішується, хто кого дотисне": Зеленський представив план стійкості до 1000-го дня повномасштабного вторгнення РФ
14:02
OPINION
Про ціни, інфляційну динаміку та монетарну політику
13:53
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
13:46
Херсон
Окупанти атакували Херсон і область: є загиблий та постраждалі
13:38
Володимир Зеленський
"Зараз найкраща можливість перекрити Росії кисень": Зеленський звернувся до Європарламенту
13:35
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі: Пісторіус припустив диверсію
13:33
на фото Верховна Рада України
Рада звернулася до світової спільноти в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV