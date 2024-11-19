Росія атакувала Україну "шахедами": ППО спрацювала на Київщині. Ситуація 19 листопада

Про загрозу ударних безпілотників Повітряні сили повідомили на Сумщині о 15:51.

У результаті "шахеди" фіксували також біля Сум, на Полтавщині та Чернігівщині. ПС попереджали, що ударні дрони рухаються у напрямку Черкащини та Дніпропетровщини.

О 17:28 про загрозу "шахедів" повідомили у Київській області. Про роботу ППО повідомила ОВА.

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