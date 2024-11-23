Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій

Про це йшлося в інтерв'ю з ним, яке оприлюднило Українське радіо в День пам'яті жертв голодоморів, 23 листопада 2024 року.

"Причини були такі, що Радянський Союз вирішив задобрити ті країни, які він планував мати у своїй сфері впливу", - зазначив дослідник.

Мова про країни Східної Європи, тобто Угорщину, Польщу, Чехословаччину, Болгарію, Румунію.

"До них вивозилось зерно з України. Було поставлено задачу поставити 5 млн тонн, з яких близько 2,5 млн тонн було вивезено в ці країни. Найбільше, знов-таки, постраждав південь, і тут я можу виділити Бесарабську частину Одеської області, яка тоді називалась Ізмаїльська область, або ж етнографічно це Буджак. Там загинуло 10% населення. Передовсім це стосувалося таких громад, як болгари й гагаузи. Гагаузів у Молдові та в Україні вимерло 40%. Тобто це фактично геноцид цього народу", - наголосив Кабачій.

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При цьому зараз Гагаузька автономія в складі Республіки Молдова (гагаузи живуть як в Україні, так і в Молдові) орієнтована переважно на Москву. Очільниця автономії Євгенія Гуцул відвідує столицю РФ, де зустрічається з Путіним, і займає антиукраїнську та антиєвропейську політичну позицію.

"Це теж політика Молдови, яка дозволяє далі працювати російським (телевізійним, - ред.) каналам. І з цих російських каналів так само їх слухають в українській частині Бессарабії, і це велика проблема. У них забрали певною мірою тотожність: мовою спілкування між собою для них є російська, тому що болгари говорять слов'янською мовою, а гагаузи - тюркською мовою. І це такий регіон, який Україна занехаяла. Тобто там треба втручання дуже сильне, культурного плану і так далі", - зазначив історик.