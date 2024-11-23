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Нинішнє керівництво РФ готувалася до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
09:44
Війна з Росією Кирило Буданов

Нинішнє військово-політичне керівництво РФ готувало геноцид українців задовго до початку повномасштабної війни: ворог створював розстрільні списки й передбачав масові поховання

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Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни". 

"Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори", - заявив він.

Буданов розповів, що росіяни готували розстрільні списки, мобільні пересувні крематорії й передбачали масові поховання українців.

"До розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування", - сказав глава розвідки.

Він також нагадав про статтю російського диктатора Володимира Путіна у липні 2021 року, в якій той вкотре заперечив право української нації на існування.

"Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - резюмував Буданов.

  • 20 листопада повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зафіксовано близько 143 тис. воєнних злочинів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ГУР
воєнні злочини Росії
Кирило Буданов
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