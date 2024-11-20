З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зареєстровано близько 143 тис. воєнних злочинів

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов під час конференції "Посилення зусиль України щодо розслідування, переслідування, судового розгляду та інформування про міжнародні злочини", що проходила в Гаазі, передає Укрінформ.

"За період повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 143 000 воєнних злочинів. Це величезна цифра, яку важко уявити. В середньому кожен день українські правоохоронні органи фіксують 200-300 нових злочинів", - зазначив Бєлоусов.

За його словами, якщо відкрити Римський статут, який визначає злочини, що підпадають під його юрисдикцію (злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини, - ред.), то важко знайти жоден вид злочину, який би не вчинявся російськими силами на українській території.

Юрій Бєлоусов також наголосив на значних руйнуваннях цивільних об’єктів. Зокрема, йдеться про лікарні, школи, енергетичну інфраструктуру та приватні будинки.

"І ми щодня бачимо, що вони (російські війська, - ред.) продовжують атакувати нас усіма можливими видами зброї", - додав він.