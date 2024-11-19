Росіяни за час великої війни вбили в Україні 592 дитини

Про це свідчать дані ювенальних прокурорів.

Зазначається, що загалом через російську агресію з 2022 року постраждали понад 2294 маленьких українців.

"Станом на ранок 19 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 592 дитини загинули та понад 1702 зазнали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляють прокурори.

За їхніми даними, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 599, Харківській - 459, Херсонській - 187, Дніпропетровській - 190, Київській - 133, Запорізькій - 154 та Миколаївській - 118.

Зокрема, протягом останніх днів жертвами російської агресії стали діти: