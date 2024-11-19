Росіяни за час великої війни вбили в Україні 592 дитини
Станом на 19 листопада внаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули 592 дитини
Про це свідчать дані ювенальних прокурорів.
Зазначається, що загалом через російську агресію з 2022 року постраждали понад 2294 маленьких українців.
"Станом на ранок 19 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 592 дитини загинули та понад 1702 зазнали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомляють прокурори.
За їхніми даними, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 599, Харківській - 459, Херсонській - 187, Дніпропетровській - 190, Київській - 133, Запорізькій - 154 та Миколаївській - 118.
Зокрема, протягом останніх днів жертвами російської агресії стали діти:
- у Сумах: обстріл 17 листопада - загинули 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, 11 дітей травмовано;
- в Одесі: атака того ж дня - постраждав 17-річний хлопець;
- у Миколаєві: обстріл 17 листопада - постраждала 14-річна дівчинка;
- у Глухові на Сумщині: влучання у гуртожиток 18 листопада - загинув 7-річний хлопчик, травмовані 13-річна дівчинка і 14-річний хлопчик;
- в Одесі: також 18 листопада зазнали травмувань 4 дітей: дві дівчинки, 11 років, та два хлопчики, віком 7 та 10 років.
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