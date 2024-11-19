Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них - дитина
Увечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 6 людей, є постраждалі, серед них - діти
Про це інформує Сумська ОВА.
"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БПЛА типу "шахед", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на ранок 19 листопада відомо про 6 загиблих, з них одна дитина. Крім того, внаслідок атаки поранено - 12 людей, зокрема, дві дитини.
В ОВА додали, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати мешканці.
Як розповіла членкиня правління ГО "Інтелект Сумщини" Андріана Костенко в ефірі Еспресо, близько 23:00 в місті Глухів пролунали вибухи. Посилаючись на дані ЗМІ, вона додала, що серед загиблих – мама та дитина.
"Як бачимо, для ворога вже стало звичним обстрілювати приватний сектор і густонаселені житлові райони. Це черговий удар по багатоповерховому будинку", - наголосила Костенко.
- Ввечері понеділка, 18 листопада, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. У Запоріжжі після вибухів є постраждалі, на Київщині працювала ППО. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
- Актуальне
- Важливе