Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них - дитина

Про це інформує Сумська ОВА.

"Вчора, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БПЛА типу "шахед", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 19 листопада відомо про 6 загиблих, з них одна дитина. Крім того, внаслідок атаки поранено - 12 людей, зокрема, дві дитини.

В ОВА додали, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще можуть перебувати мешканці.

Як розповіла членкиня правління ГО "Інтелект Сумщини" Андріана Костенко в ефірі Еспресо, близько 23:00 в місті Глухів пролунали вибухи. Посилаючись на дані ЗМІ, вона додала, що серед загиблих – мама та дитина.



"Як бачимо, для ворога вже стало звичним обстрілювати приватний сектор і густонаселені житлові райони. Це черговий удар по багатоповерховому будинку", - наголосила Костенко.