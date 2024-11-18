Росіяни запустили по Україні "шахеди": у Запоріжжі є постраждалі

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 20:46 у Запорізькій області оголосили загрозу застосування ударних БПЛА.

Згодом ПС попередили про ворожі дрони в районі Запоріжжя.

О 21:25 військові повідомили про загрозу застосування "шахедів" для Сумської області. Дрони рухалися у південному напрямку на Полтавщину.

"Нова група ударних БПЛА на Сумщині, рухаються у напрямку Чернігівщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - написали військові.

О 21:40 "шахед" фіксували у районі Запоріжжя.

Станом на 22:00 групи "шахедів" спостерігаються у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, рухаються в західному та південному напрямках.

Вибухи у Запоріжжі

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував про вибухи в області. Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що вибухи прогриміли й у Запоріжжі.

Близько 21:45 Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів у місті.

За словами Федорова, попередньо, після вибухів є постраждалі люди.

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